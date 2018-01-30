Семейная ипотека
ДОМ.РФ, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 1 городе России
4 072
Справочная информация
АО «ДОМ.РФ»
- Адрес
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125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-47-40