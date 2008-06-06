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Готовое жилье

Российский Капитал, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 28 городах России
29
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Российский Капитал»
Адрес
121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
Сайт
www.roscap.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 9 Банкоматы 10 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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