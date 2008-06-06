Рефинансирование
Российский Капитал, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 28 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Российский Капитал»
- Адрес
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121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
- Сайт
- www.roscap.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба