Квартира на вторичном рынке
Райффайзенбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на вторичном рынке» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
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129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00