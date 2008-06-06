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Ипотека с господдержкой для семей с детьми

Райффайзенбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в 1 городе России
81
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 84 Банкоматы 322 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00

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