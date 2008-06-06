Рефинансирование
Банк «ФК Открытие», ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
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115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба