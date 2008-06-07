Комната или доля
ДельтаКредит, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Комната или доля» в 44 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк ДельтаКредит»
- Адрес
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125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-07-07 — единая справочная служба