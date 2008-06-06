Готовое жилье
Джей энд Ти Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 1 городе России
21
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
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115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 662-45-45(495) 114-56-06