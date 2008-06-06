Новостройка
ЮниКредит Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба