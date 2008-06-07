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На ремонт под залог недвижимости

Металлинвестбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На ремонт под залог недвижимости» в 28 городах России
13
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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