Ипотека по стандартам ДОМ.РФ
Банк Жилищного Финансирования, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека по стандартам ДОМ.РФ» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
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123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-00-26 — единая справочная служба