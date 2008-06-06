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Военная ипотека

Абсолют Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 38 городах России
21
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71

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