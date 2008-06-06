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Военная ипотека — рефинансирование

Банк Зенит, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека — рефинансирование» в 29 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19 Банкоматы 59 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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