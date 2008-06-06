Ипотечное жилищное кредитование
Россельхозбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечное жилищное кредитование» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
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119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба