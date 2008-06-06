Рефинансирование
Фора-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
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119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба