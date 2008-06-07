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Новостройка. IPB

Интерпрогрессбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка. IPB» в 3 городах России
16
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 411-00-00

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