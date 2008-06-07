Ипотека. Sminex
Интерпрогрессбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека. Sminex» в 3 городах России
12
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
-
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00