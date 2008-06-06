Военная ипотека
Банк «Санкт-Петербург», ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
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195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба