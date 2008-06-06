Военная ипотека
Газпромбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 212 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
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117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт