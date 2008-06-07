Рефинансирование
Транскапиталбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
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109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00