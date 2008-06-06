Готовое жилье
Связь-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 64 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
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105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба