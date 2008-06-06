Вход
Поиск

Рефинансирование

Связь-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 64 городах России
16
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 14 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще