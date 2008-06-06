Приобретение готового жилья
Глобэкс, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Глобэкс»
- Адрес
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109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 785-22-22