Новостройка
Московский Индустриальный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 113 городах России
41
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
-
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба