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Под ключ

Московский Индустриальный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Под ключ» в 113 городах России
215
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 28 Банкоматы 223 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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