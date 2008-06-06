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Квартира на вторичном рынке

Бинбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на вторичном рынке» в 169 городах России
112
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Справочная информация
ПАО «Бинбанк»
Адрес
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Сайт
binbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 38 Банкоматы 98 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 755-50-75
8 800 200-50-75 — единая справочная служба

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