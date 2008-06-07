Машиноместо
Банк «Возрождение», ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Машиноместо» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
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101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба