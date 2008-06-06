Ипотечный кредит
Крона-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
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664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- Отделения и банкоматы
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в городе Иркутск
- Телефоны
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(3952) 25-25-05