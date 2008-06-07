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Кредит на приобретение готовой жилой недвижимости

Челиндбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит на приобретение готовой жилой недвижимости» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 13 Банкоматы 67 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-83-80

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