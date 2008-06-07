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На покупку недвижимости, находящейся в собственности банка

Липецккомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На покупку недвижимости, находящейся в собственности банка» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Липецк
Отделения 17 Банкоматы 106 посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

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