ЖК Правград
Национальный Стандарт, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ЖК Правград» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
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115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-33-00 — единая справочная служба