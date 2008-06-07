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Этажи (готовое жилье)

Венец, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Этажи (готовое жилье)» в 7 городах России
15
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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