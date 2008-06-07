Рефинансирование
Уральский Банк Реконструкции и Развития, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 95 городах России
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
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620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Екатеринбург
- Телефоны
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8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса