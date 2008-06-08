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Готовое жилье

Кранбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 8 городах России
11
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново пр-т Шереметевский, д. 53
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 9 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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