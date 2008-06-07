Материнский (семейный) капитал
Пойдем!, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский (семейный) капитал» в 117 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
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125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-12-30 — единая справочная служба