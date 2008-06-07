«Свое жилье» на строительство домов
Почтобанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека ««Свое жилье» на строительство домов» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
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614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
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в городе Пермь
- Телефоны
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(342) 236-07-72