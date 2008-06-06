Рефинансирование
Стройлесбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 1 городе России
13
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
-
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 56-60-26