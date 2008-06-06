Ипотека на вторичку
Энерготрансбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека на вторичку» в 10 городах России
12
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
-
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99