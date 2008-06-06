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Ипотека на вторичку

Энерготрансбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека на вторичку» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Отделения и банкоматы
в городе Калининград
Отделения 9 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(4012) 59-00-99

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