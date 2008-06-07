На приобретение жилья на первичном рынке
Спиритбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На приобретение жилья на первичном рынке» в 3 городах России
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
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300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
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в городе Тула
- Телефоны
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(4872) 233-15-76