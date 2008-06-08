Ипотека
НОКССбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
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400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- Отделения и банкоматы
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в городе Волгоград
- Телефоны
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8 800 200-99-97 — звонок по России бесплатный(8442) 23-56-22(8442) 24-30-04