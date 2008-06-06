Целевой кредит под залог имеющейся квартиры
Союзный, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» в 6 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Союзный»
- Адрес
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107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 788-66-99