Рефинансирование
Саратов, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 1 городе России
10
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
- Адрес
-
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 56-04-42