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Недвижимость

Центр-инвест, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Недвижимость» в 80 городах России
42
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 22 Банкоматы 154 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 200-00-00

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