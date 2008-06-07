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Под залог недвижимости

Тимер Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Под залог недвижимости» в 14 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 7 Банкоматы 26 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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