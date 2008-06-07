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Приобретение готового жилья

Саратов, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья» в 1 городе России
9
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 56-04-42

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