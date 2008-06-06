Рефинансирование
Севергазбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
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160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Отделения и банкоматы
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в городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73