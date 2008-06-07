Загородная недвижимость
Солид Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Загородная недвижимость» в 22 городах России
16
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
-
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22