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Приобретение готового жилья ДОМ.РФ

Банк Финсервис, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья ДОМ.РФ» в 16 городах России
15
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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