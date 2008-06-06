Квартира в новостройке ДОМ.РФ
Банк Финсервис, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира в новостройке ДОМ.РФ» в 16 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
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121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-07-67 — единая справочная служба