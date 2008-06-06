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Семейная ипотека

Ак Барс, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 94 городах России
91
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 36 Банкоматы 200 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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